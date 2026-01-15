Depois de um encontro com o vice-presidente nacional do União Brasil, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, na noite desta quarta-feira (14), o governador Ronaldo Caiado (UB) confirmou sua candidatura a presidente da República em entrevista à imprensa na manhã desta quinta-feira (15), em Salvador. “Eu conversei muito ontem com o Neto, tenho conversado com todas as lideranças do partido, que é o maior do país, não é um partido acessório. Ele tem estatura para poder apresentar nome”, disse.\nEm seguida, o governador defendeu sua trajetória política de 40 anos e afirmou: “Quando se tem gestão, honestidade, capacidade e coragem pessoal você conserta o Estado. E agora nós vamos consertar o Brasil.” A entrevista foi divulgada no perfil do BNews, um site de notícias baiano, e gravada durante a participação do governador na cerimônia da Lavagem do Bonfim, uma das principais festas religiosas da Bahia, realizada na Basília Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador.