O governador Ronaldo Caiado (PSD) informou a esta colunista no início da tarde desta terça-feira (24) que seu partido vai anunciar quem será candidato a presidente da República depois da reunião do presidente nacional, Gilberto Kassab, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os dois vão se encontrar nesta quarta-feira (25). Caiado não quis responder se ele será o candidato, limitando-se apenas a completar que o anúncio ocorrerá antes do dia 31 de março, data em que o PSD prometia anunciar a escolha.\nDesistência de Ratinho Júnior é tão surpreendente quanto previsível\nCaiado vira favorito no PSD após Ratinho sair do páreo\nA declaração do governador ocorreu depois de uma longa reunião que teve com Kassab, em São Paulo. O governador viajou para a capital paulista em um voo de carreira hoje, às 6h20, e foi direto para o apartamento do presidente do PSD. A conversa só terminou depois do almoço. “Estive com o Kassab. Amanhã ele vai receber o Eduardo Leite e fará a comunicação do candidato do PSD”, disse. O jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O GLOBO, informou que Caiado será o candidato a presidente.