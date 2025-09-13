Nesta quinta-feira (11), o governador Ronaldo Caiado publicou nota de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Ele lamentou a condenação, disse que ela foi antecipada com a prisão domiciliar, voltou a defender o julgamento pelo plenário do Supremo, tema vencido nas sessões desta semana, e a anistia.\nDeclarações mais brandas do que as que deu em entrevista coletiva em 5 de agosto, após um evento na Bolsa de Valores de São Paulo, quando ele chegou próximo de atravessar o rubicão, aquele limite de não retorno, ao comentar a decretação da prisão domiciliar. O governador disse que o ministro Alexandre de Moraes perdeu sua condição de juiz da corte, por uma decisão de ordem pessoal e de vingança.