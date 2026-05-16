A quem interessa manter a polarização política? Certamente às duas partes deste polo que permanecem no centro do palco eleitoral. Sendo assim, a revelação sobre o pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro financiar a cinebiografia de seu pai Jair Bolsonaro, por R$134 milhões serve à polarização, na medida que o enfraquecimento do bolsonarismo tenderia a fortalecer o polo antagônico.Esse raciocínio pode explicar a reação cautelosa do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) à notícia divulgada nesta quarta-feira (13) pelo site Intercept Brasil e que atingiu em cheio a candidatura de Flávio Bolsonaro. Já de Minas Gerais, o ex-governador Romeu Zema (Novo) jogou lenha na fogueira. O escândalo sangra o bolsonarista e foi pensando nessa hipótese, que Zema se apresentou com sua bandeira de moralidade pública. “Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro de Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil”, disse mirando o eleitorado antipetista. Sua estratégia parece ser ampliar sua baixíssima intenção de votos (4% na pesquisa Genial/Quaest, divulgada na mesma quarta-feira) explorando o desgaste de Flávio.A equipe do ex-governador Ronaldo Caiado fez um cálculo diferente e para entendê-lo, uma contextualização. De acordo com a mesma pesquisa Quaest, Caiado segue desconhecido por 49% dos eleitores. Aliás, suas intenções de voto oscilaram negativamente de 6% para 4%. Com este altíssimo desconhecimento suas opiniões atingirão um público pequeno. Além disso, ainda não é possível saber com precisão o tamanho do estrago do escândalo na candidatura \t de Flávio. “Só vai ser possível ter uma análise mais concreta depois das próximas pesquisas. Tem esse período (das denúncias), depois tem o período do amadurecimento dos fatos e ver se realmente vai existir alguma alteração daquilo que o (cientista político e diretor da Quaest) Felipe Nunes coloca como sendo uma posição consolidada e calcificada. Essa é a expectativa das próximas pesquisas”, disse ele na quinta-feira (14) em conversa com esta colunista. Se o futuro é incerto, o caminho é a prudência. Foi o que se viu na nota do ex-governador, divulgada algumas horas após a publicação da reportagem do Intercept Brasil. “O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população. O Brasil vive um momento em que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados”, disse Caiado na nota. Mais tarde, em vídeo, ele afirmou que “falhas de ordem pessoal devem ser tratadas por cada um que venha amanhã a ser denunciado”, e que a centro-direita não devia perder o foco, que é “derrotar o PT e o Lula nas urnas no segundo turno”. Evitou assim fazer “julgamento peremptório” de Flávio e ainda tentou passar uma “postura responsável”, sem atirar “para qualquer lado”, segundo dizem membros de sua equipe. Caiado coloca muita fé em se tornar conhecido a partir de agosto, quando começam os debates eleitorais, quando se intensificam as entrevistas de candidatos nos veículos de comunicação e quando se inicia o horário eleitoral gratuito no rádio e TV. Ele já atua para abrir essa difícil estrada do conhecimento com vídeos para a propaganda partidária do PSD e para as redes sociais. Nesse momento, portanto, ele se diferencia de Romeu Zema, com estratégia eleitoral focada nas redes socais, meio que cobra posições mais radicalizadas. Diferentemente, Caiado vai de temperança, à espera da decantação do momento político para chegar com melhores resultados lá na frente, quando a campanha entrará em campo para o eleitor comum, aquele que vai escolher um nome entre os polos ou que pode buscar alguém em outro mercado eleitoral. O ex-governador almeja estar lá, bem-posicionado.