O plenário da Câmara de Goiânia aprovou ao final da sessão desta terça-feira uma nota de repúdio contra o prefeito Sandro Mabel (UB) por suas declarações ao jornal O POPULAR contra os vereadores Cabo Senna, presidente da Comissão Mista, seu ex-líder Igor Franco, e Lucas Vergílio, autor do relatório aprovado ontem que alterou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).\nÀ coluna Giro deste jornal, Mabel reclamou “das mesmas figurinhas”, ao ser questionado sobre como reagiu a mais um revés na Câmara, e afirmou: “Tem esse Cabo Senna e agora chegou mais um malandrinho que é Lucas Vergílio. O que eles querem, eles não vão ter comigo”.\nApós mudanças na LDO, Mabel diz que Franco e Vergílio 'são contra a cidade'\nVereadores criam emenda de comissão e cercam orçamento da Prefeitura\nVereadores reduzem poder de Mabel mudar orçamento e aumentam o da Câmara