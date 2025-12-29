A Câmara de Goiânia aprovou em primeira votação, em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (29), o projeto de lei do prefeito Sandro Mabel (UB) que autoriza a inclusão do custo com videomonitoramento no rateio da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), conhecida como taxa de iluminação pública. Com isso, essa taxa que o goianiense paga poderá aumentar quando esse serviço for implantado.\nA bancada do PL apresentou uma emenda com intenção de travar o valor da Cosip, mas a iniciativa foi derrotada pela base do prefeito Mabel. O vereador Victor Hugo (PL) observou que o projeto altera o artigo 321 do Código Tributário de Goiânia. Esse texto estabelece que o valor dessa contribuição será “resultante do rateio do custo total do serviço de iluminação pública em relação ao universo dos contribuintes”, em referência a todos os proprietários de imóveis.