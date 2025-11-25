A Câmara de Goiânia vai começar do zero a apreciação do substitutivo do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) da prefeitura de Goiânia para 2026. A decisão, confirmada por esta coluna nesta terça-feira (25), ocorre mais de um mês depois de o prefeito Sandro Mabel (UB) ter devolvido o projeto à Casa.\nCom isso o substitutivo da LDO vai passar por novas audiências públicas e haverá novo prazo para apresentação das emendas dos vereadores. O novo cronograma está sendo preparado pelo vereador Lucas Vergílio (MDB), relator nomeado pelo presidente da Comissão Mista, vereador Cabo Senna, no dia 19 último.\nO impasse em relação à LDO surgiu em 29 de setembro, quando o prefeito solicitou sua restituição, alegando que pretendia fazer modificações. Na realidade, a decisão foi uma reação da prefeitura à aprovação pela Comissão Mista naquele dia do relatório do vereador Lucas Vergílio (MDB), numa manobra da oposição, alterando pontos fundamentais do projeto original.