O ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) declarou nesta terça-feira (16) à coluna Giro do jornal O POPULAR que a religião “não define competência”. Ele se referia à indicação de seu nome para candidato a vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB), representando os evangélicos.\nAtualmente há disputa por esta vaga entre ele e o ex-deputado José Mário Schreiner (PSD), este representante do agronegócio. Schreiner é presidente licenciado da Federação da Agricultura do Estado de Goiás e Luiz do Carmo irmão do bispo Oídes do Carmo, da Assembleia de Deus Ministério Campinas. Eles entraram na disputa exatamente por representarem os dois segmentos.\nO debate entre governistas para escolha do vice de Daniel tem se dado somente em torno da representatividade eleitoral do escolhido para agregar votos na chapa de Daniel Viela, omitindo sua motivação real. A declaração de Luiz do Carmo ao repórter Caio Henrique Salgado foi a que mais perto chegou dessa causa. O que esses pré-candidatos miram é a eleição de 2030, não só a de 2026. Por quê? Se governador ganhar a eleição neste ano, seu vice assumirá o governo de Goiás em abril de 2030 – quando Daniel deve se desincompatibilizar para disputar a eleição para senador –, e em condições de ser candidato à reeleição.