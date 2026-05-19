O MDB é o maior partido de Goiás, com 114,2 mil filiados, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É também um dos partidos mais antigos do Brasil, sem interrupção em seu funcionamento. Foi fundado em 24 de março de 1966, como oposição consentida à ditadura militar, e completou 60 anos em março último. O MDB mudou de nome para PMDB na redemocratização, por exigência de lei federal, voltou ao seu nome original depois de mudança na legislação e agora enfrenta novos desafios.\nO partido manteve sua capilaridade em Goiás mesmo nos 24 anos fora do poder – entre 1999, com a posse de Marconi Perillo (PSDB), e 2023, quando Daniel Vilela assumiu o cargo de vice-governador de Ronaldo Caiado (PSD). Nos últimos quatro anos perdeu 6,8 mil filiados, mas se mantem na dianteira. Em segundo lugar, está o PSDB, como 66 mil filiados, seguido pelo PL, com 49,4 mil, e pelo PT, com 47,6 mil. Além de perder integrantes, o MDB vê o crescimento acelerado do PL (+31,8% entre 2022 e 2026) e do PT (+6.2%).