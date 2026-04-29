Aproveitando viagem do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Luan Alves, para a Europa, o líder do prefeito Sandro Mabel, vereador Wellington Bessa, incluiu na pauta da reunião desta quarta-feira (29) o projeto que cria o Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus). A prefeitura reclamava de Luan protelar a apreciação de projetos do município, caso do Pafus. A sessão de hoje foi presidida pelo vice-presidente, William Veloso (PL). Luan participou remotamente.\nO líder Bessa pediu a inversão e a inclusão do Pafus na pauta da CCJ e foi atendido pela maioria dos vereadores. Na discussão da proposta, antes da votação, Luan criticou a prefeitura. Para ele, a transferência de recursos do Tesouro diretamente às unidades para obras de manutenção revela a “incapacidade do secretário de Saúde (Luiz Pellizzer)” de resolver os problemas na infraestrutura das unidades de saúde. “Se ele não dá conta pede para sair”, disse.