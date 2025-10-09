A base do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara de Goiânia usou nesta quinta-feira (9) o expediente regimental de inversão e inclusão na pauta para apreciar e derrubar o projeto de decreto legislativo, que pretendia suspender a calamidade financeira em Goiânia. A derrubada do projeto do ex-líder do prefeito, o vereador Igor Franco (MDB), contou com 27 votos, entre eles os da bancada do PL na Câmara, e apenas 7 votos favoráveis. O PL se apresenta como independente, mas tem sido o fiel da balança em ações de interesse da prefeitura.\nA manobra regimental em plenário foi a mesma usada pela oposição nesta quarta-feira (8) para aprovar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o parecer da vereadora Kátia Maria (PT) favorável ao projeto do colega do MDB. Na CCJ a votação terminou empatada em quatro a quatro para cada lado, o que exigiu o voto de desempate do presidente da comissão, vereador Luan Alves (MDB), que votou com a oposição.