O presidente da Comurg, Cleber Aparecido Santos, reuniu diretores, gerentes, coordenadores e supervisores da empresa na manhã desta quinta-feira (16) para informar a instituição do Programa de Integridade Eleitoral, para garantir a liberdade de voto dos empregados e assegurar que a estrutura da empresa não seja usada com finalidade político-partidária. Cleber Aparecido revelou à equipe as novas regras, com a determinação de que todos os líderes tenham consciência e repassem o conteúdo às equipes.\nAs normas foram publicadas na Resolução nº 14/2026, assinada pela Diretoria Executiva, com ciência do Conselho de Administração, e valem para todas as eleições, com possibilidade de reedição a cada mudança de legislação. De acordo com o texto, a finalidade é “preservar a neutralidade institucional” da Comurg, assegurar a “continuidade das atividades administrativas e operacionais da Companhia durante os períodos eleitorais, proteger a liberdade de consciência e de voto de seus empregados e prevenir o uso político-eleitoral da estrutura, da imagem e do quadro de pessoal da Companhia, historicamente exposto a práticas de cooptação eleitoral.”