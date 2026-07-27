A convenção do PSD neste domingo (26) em São Paulo, confirmando a candidatura de Ronaldo Caiado a presidente da República e de Gilberto Kassab a vice-presidente encerrou uma jornada de três anos do ex-governador por seu projeto nacional. Sua luta política para ser presidenciável começou após sua posse para seu segundo mandato de governador, em 2023. Neste momento Caiado passou a se colocar como opção natural do União Brasil e do ecossistema de direita.\nEm 2023, o discurso de gestão de Caiado centrou-se nos índices de redução da criminalidade em Goiás (como a queda nos homicídios e roubos de veículos), para apresentar esse modelo como uma "receita goiana" para o combate ao crime organizado no Brasil. Dirigentes aliados em Goiás começaram a reforçar na imprensa que Caiado era o nome conservador mais longevo do país. Em entrevistas, ele lembrava seu histórico de oposição ao PT desde a criação da União Democrático Ruralista (UDR) em 1985.