Lideranças da Federação PRD/Solidariedade ouvidas por esta coluna manifestaram profunda contrariedade com o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto. Um dos mais contrariados é o presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força (SD), um dos articuladores para Bruno Peixoto entrar na federação.\nEm 9 de março, o deputado se filiou ao PRD, assumiu a presidência da federação e anunciou a chapa de candidatos a deputado federal. Depois ele iniciou conversações com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e com o governador Ronaldo Caiado (PSD) para voltar ao UB e ser presidente do diretório regional em Goiás. Apenas no sábado (28) o deputado confirmou que tinha aceitado retornar ao União Brasil.\nPrimeiro goiano presidenciável