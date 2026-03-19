O vice-governador Daniel Vilela (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa se reuniram com o presidente nacional do União Brasil, nesta quarta-feira (18), em Brasília, em meio à indefinição do partido em Goiás. Desde que o governador Ronaldo Caiado (PSD) anunciou sua desfiliação do União, em 27 de janeiro, o partido segue sem presidente regional. Caiado fez um acordo com Rueda para sua mulher, Gracinha Caiado, assumir a presidência. Nesta semana, contudo, Gracinha disse ao POPULAR que só deve assumir em abril, já às vésperas do prazo final de filiação.\nConsultado por O POPULAR, Daniel não antecipou o motivo do encontro em Brasília. Bruno Peixoto informou que eles conversaram sobre o cenário nacional e que entenderam ser necessário esperar a definição do PSD sobre a disputa nacional. O PSD tem três presidenciáveis, os governadores Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS), e ficou de anunciar um dos nomes até o fim deste mês. Há uma expectativa de que o anúncio pode ocorrer ainda na próxima semana.