O governador Daniel Vilela (MDB) disse nesta quinta-feira (14) em entrevista coletiva que não existe mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 em comparação com a lei em vigor, de 2026. “Não existe nada disso. Quem informou isso pro Bruno (Peixoto, presidente da Assembleia), informou de forma equivocada”, declarou.\nProcurado por esta coluna para comentar a declaração de Daniel Vilela, Bruno Peixoto respondeu por mensagem que “A redação ficou dúbia, porém concordamos com o Poder Executivo.” Segundo ele, houve um desencontro de interpretação e acrescentou que não há necessidade de fazer mudanças, que o assunto está “superado”.\nA reação do governador aconteceu dois dias depois de o presidente da Assembleia confirmar à imprensa que havia uma articulação entre os demais poderes e órgãos autônomos para retirar da LDO “novas regras para a gestão de cada orçamento”, em referência às previsões orçamentárias da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e da Defensoria Pública Estadual (DPE).