A resposta à pergunta deste título parece óbvia à primeira leitura, mas se revela mais complexa se observados os fatos mais relevantes da semana. A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram para parte de seus servidores comissionados um pagamento extra com o nome de “licença compensatória” que concede uma folga a cada três dias trabalhados ou o pagamento em dinheiro, com limite de dez folgas mensais.\nA alta casta de servidores do Congresso não inventou a roda. Recriou a regra de penduricalhos do Poder Judiciário, do Ministério Público (federal e estaduais) e de Tribunais de Contas para elevar salários acima do teto constitucional de R$ 46 mil (salário de ministro do STF).\nDo lado de cá, o governo estadual reteve duodécimos de janeiro da Assembleia Legislativa, do Ministério Público de Goiás, dos Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM) e da Defensoria Pública. O duodécimo corresponde a 1/12 avos do orçamento anual que o Estado é obrigado a repassar todo dia 20 de cada mês aos demais poderes e órgãos autônomos. O artigo 168 da Constituição Federal determina a devolução das sobras não utilizadas à conta única do Estado até 31 de dezembro de cada exercício.