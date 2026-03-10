A Defensoria Pública do Estado (DPE) está em tratativas com a Secretaria de Economia para ampliar seu teto de gastos em 2026 em R$ 99,5 milhões além do limite estabelecido pelo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Criado pela Lei Complementar nº 212/2025, o Propag prevê que todos os poderes e órgãos independentes devem cumprir isoladamente um teto de gastos, diferentemente do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), quando o teto era apurado para o conjunto dos poderes.\nPela regra do Propag, ao qual Goiás aderiu este ano, a despesa primária anual não pode exceder à do exercício de 2021, corrigido pelo IPCA. Se a receita primária crescer, o limite de despesa pode ser aumentado em 50% do crescimento real, em caso de déficit, ou 70% (resultado positivo).\nEm 2021 a DPE executou aproximadamente R$ 76,7 milhões de despesas. Pelo seu teto do Propag, a instituição poderia executar R$ 121 milhões em 2026. Só que o orçamento aprovado para a DPE para este ano é de cerca R$ 220,5 milhões, ou seja, R$ 99,5 milhões a mais do que o teto, segundo informações de sua assessoria de imprensa.