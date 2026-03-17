Desde que o governador Ronaldo Caiado anunciou sua saída do União Brasil, em 27 de janeiro, o partido ficou sem presidente regional em uma época de formação de chapas de deputado federal e estadual, preocupando os possíveis candidatos. A primeira-dama Gracinha Caiado, indicada para substituir o marido, informou ao jornal O POPULAR nesta segunda-feira (16) que só tomará posse em abril\nVice-presidente regional do União Brasil, o presidente do Detran, delegado Waldir Soares, disse em entrevista à rádio CBN Goiânia nesta terça-feira (17) que a pedido do presidente nacional do UB, Antônio Rueda, e do governador Ronaldo Caiado (PSD), montou a chapa de candidatos a deputado federal e que entregou uma lista de 25 nomes aos dois.\nO delegado foi filiado ao PSL, quando Rueda era o braço direito do presidente nacional, o deputado Luciano Bivar. Rueda assumiu a presidência nacional do UB após a fusão do PSL com o DEM. Ao sair do União Brasil Caiado fez um compromisso com Rueda de ele montar uma chapa com condições políticas e eleitorais de eleger cinco deputados federais em troca de Gracinha ficar na presidência do UB. Waldir Soares informa que recebeu a missão de fazer essa chapa pelos compromissos de Gracinha neste final de governo.