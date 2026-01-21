O governador Ronaldo Caiado (UB) informou em entrevista coletiva em Brasília nesta quarta-feira (21) que se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) na segunda-feira (19) quando voltaram a tratar da possível aliança do PL com MDB e UB à sucessão estadual. “Em Goiás nós estamos avançando dentro de um processo de coligação com o PL. Está realmente em fase terminativa, mas espero que possamos concluir isso no máximo esta semana. Eles ocuparão uma vaga no Senado Federal”, revelou o governador.\nPelo acordo o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiará a candidatura do vice-governador Daniel Vilela a governador em troca dos governistas à candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL) a senador. A primeira-dama Gracinha Caiado, também será candidata a senadora.\nSegundo apurações de bastidores, falta, no entanto, convencer o senador Wilder Morais (PL) a desistir de ser candidato a governador. Wilder tem resistido com a candidatura, enquanto lideranças do PL seguem a tendência de coligação. O vereador Vitor Hugo (PL) e Gayer, que mantinham divergências políticas antigas, anunciaram um acordo político.