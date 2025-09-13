O deputado estadual Rubens Marques (UB) informou ao jornal O POPULAR neste sábado (13) que desistiu de ser secretário extraordinário da prefeitura de Goiânia e de pedir licença na Assembleia Legislativa para abrir sua vaga ao primeiro suplente, o ex-deputado Álvaro Guimarães (UB). A desistência ocorreu um dia após o próprio deputado confirmar a esta coluna que havia conversas preliminares com o prefeito Sandro Mabel feitas por meio de deputados e confirmar que tinha intenção de assumir o cargo.\nHoje o deputado afirmou que a notícia de sua intenção de se licenciar provocou repercussão em suas bases eleitorais. Ele informou que recebeu telefonemas de prefeitos e de outras lideranças do interior e que entendeu que poderia prevalecer a percepção de que ele desistiria da candidatura à reeleição, com risco de perder apoios em suas bases. O deputado afirmou que vai ser candidato de novo em 2026 e que esse projeto é o mais importante daí a reviravolta.