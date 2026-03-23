O deputado federal Daniel Agrobom (PL) confirmou nesta segunda-feira (23), em entrevista ao quadro Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, que vai trocar o PL, pelo qual se elegeu em 2022, para se filiar ao PSD, agora presidido em Goiás pelo governador Ronaldo Caiado. O deputado afirmou que a mudança se deve ao apoio que dará à reeleição do vice-governador Daniel Vilela, que assumirá o governo em 31 de março, com a desincompatibilização de Caiado, e à parceria com o governador durante seu mandato.\n“Eu tenho vários prefeitos que são parceiros meus e todos são aliados do governador Ronaldo Caiado e do Daniel Vilela. Então fica numa situação muito difícil de eu não estar acompanhando os meus prefeitos.” Com a decisão do PL de lançar a candidatura do senador Wilder Morais para disputar o governo, Agrobom afirmou que sua permanência ficou mais difícil. Ele disse que conversou com o governador neste fim de semana, quando acertou sua filiação, antecipada pela coluna Giro nesta segunda.