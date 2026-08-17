O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou na sexta-feira (14) à imprensa que está pronta para começar a usar a GuaIA, ferramenta de inteligência artificial, para o combate à desinformação na eleição deste ano. Em entrevista ao quadro “Na Trilha da Política”, na rádio CBN Goiânia nesta segunda-feira (17), o desembargador eleitoral Laudo Natel informou que o uso da ferramenta esta liderado para investigações administrativas de combate a desinformação contra o sistema eleitoral, como nas campanhas contra as urnas eletrônicas.\nO TRE aguarda apenas a conclusão de uma auditoria externa que está sendo feita na GuaIA, criada pela Faculdade de Informação da UFG, para ser usada também em apurações de desinformação contra candidatos. A ferramenta deverá ser usada também por outros cinco TREs, além do de Goiás, neste ano, segundo informou o coordenador do projeto, o professor Eliomar Araújo de Lima. A GuaIA desenvolvida com apoio da Fapeg, é capaz de monitorar, identificar e analisar conteúdos potencialmente falsos relacionados ao processo eleitoral.