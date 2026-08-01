As informações mais importantes da segunda pesquisa Quaest em Goiás, divulgada nesta quinta-feira (30), não são os índices de intenção de votos dos candidatos ao governo e ao Senado. Claro, eles são relevantes por formarem o retrato do momento. Outros dados, contudo, dão pistas dos motivos que levaram à foto atual.\nNa disputa ao governo, Daniel Vilela (MDB) marcou 37% das intenções de voto; Marconi Perillo (PSDB), em segundo lugar, tem 21% e Wilder Morais (PL), em terceiro, 11%. O petista Luis Cesar Bueno apareceu pela primeira vez nesta pesquisa e marcou 3%. Com seus 37%, o governador ganharia no primeiro turno. Todavia, como ele está menos de um ponto porcentual acima dos 50% dos votos válidos, é precipitado falar nesta vitória.\nQuais os fatos que explicam esse retrato? A própria pesquisa responde a essa e outras perguntas. Primeiro o desempenho estável de Daniel Vilela em praticamente todos os segmentos do eleitorado. Ele lidera entre homens e mulheres, em todos os níveis de escolaridade, renda e grupos religiosos e tem boa vantagem entre os jovens.