Os três representantes da extrema-direita e da direita receberam no primeiro turno da eleição para o governo de Goiás, em 2022, quase 92% dos votos válidos, a soma da votação do governador Ronaldo Caiado (UB), 51,81%, de Gustavo Mendanha (PRB), 25,20%, e de Vitor Hugo (PL), 14,81%. No primeiro turno da eleição para a prefeitura de Goiânia, em 2024, as duas forças somaram 58,8% dos votos válidos, sendo 31,14% de Fred Rodrigues (PL) e 27,66% de Sandro Mabel.\nAs pesquisas Genial/Quaest, divulgadas nesta semana, revelam outros indicadores sobre a força desses grupos de direita no Estado. Aqui 18% dos entrevistados se declararam bolsonaristas, a maior proporção do Brasil (no Paraná são 17%) e 26% se consideram de direita, atrás do Paraná, com 28% se identificando com essa ideologia. Portanto, quase metade dos goianos (46%) se localizam neste espectro ideológico. Só 10% se dizem petista/lulista, 8% de esquerda e 34% não se identificam com nenhum lado. Mesmo em Goiás e no Paraná, onde a diferença entre eles é menor, a direita é maior que o bolsonarismo.