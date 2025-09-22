Senadores Jorge Kajuru (PSB) e Vanderlan Cardoso (PSD) (Reprodução / Senado Federal)\nOs senadores Jorge Kajuru (PSB) e Vanderlan Cardoso (PSD) são contrários à PEC da Blindagem, que será analisada nesta quarta-feira (24) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Vanderlan é vice-presidente da CCJ e Kajuru suplente do Bloco Parlamentar, formado por PSB e PSD. Como suplente, Kajuru poderá votar, mas Vanderlan está de licença do mandato e não votará.\nO senador em exercício Pedro Chaves (MDB) não vota na Comissão. Já o senador Wilder Morais (PL) não revelou sua posição. Ele não é membro da CCJ, mas terá de votar caso a proposta seja apreciada pelo plenário. Segundo levantamento do jornal O GLOBO, 17 dos 27 integrantes da CCJ devem votar contra a PEC.\nJá 51 dos 81 senadores declararam voto contrário à emenda. A emenda, aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados criando dificuldades para abertura de ação penal contra os parlamentares, precisa de 49 votos para ser aprovada pelo plenário. Wilder de Moraes está entre 20 senadores que não responderam aos levantamentos da imprensa. A CBN Goiânia também procurou a assessoria do senador nesta segunda-feira, mas não obteve resposta.