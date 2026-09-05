Ouvi a frase do título acima dias desses e a achei apropriada para explicar os acontecimentos da semana. A “política começou” (entenda-se a “eleição começou”) nas mudanças em índices de pesquisas eleitorais, no grande volume de ações na justiça (o TRE recebeu 275 denúncias de propaganda irregular) e na enxurrada de revelações gravíssimas sobre as conversas do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro, sobre novos pagamentos do Banco Master para o filme “Dark Horse”, entre outros fatos.\nPelo menos quatro pesquisas revelaram uma informação que o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) gostaria de não ter recebido. Caiado acreditava que a propaganda eleitoral gratuita, que sua participação em debates e em sabatinas nos veículos de comunicação, associado à sua crença de que é muito bem-preparado para o debate púbico alavancariam sua candidatura.