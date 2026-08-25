A reforma tributária aprovada em 2023 pelo Congresso Nacional está em fase de implantação gradual. A transição começou em 2026 e vai até 2033. Nesta primeira fase (2026) as empresas adaptam seus sistemas operacionais e estados e municípios calibram a arrecadação. A fase 2 (2027 e 2028) será de implantação da cobrança da Contribuição de Bens e Serviços (CBS), novo imposto federal, e de extinção do PIS/Cofins. Por fim, entre 2029 e 2032 haverá a substituição gradual do ICMS e do ISS pelo Imposto de Bens e Serviços (IBS), destinado aos estados e municípios.\nO fim do ICMS provocará o maior rearranjo federativo da história do Brasil, porque altera profundamente quem fica com o dinheiro e extingue os benefícios fiscais que governadores usavam para atrair indústrias. Goiás adotou a guerra fiscal desde os anos 1980 para promover sua industrialização, e seu fim exigirá do próximo governador preparar a transição do atual modelo de desenvolvimento econômico para outro modelo adaptado às mudanças da reforma tributária.