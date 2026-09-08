A segurança pública é apontada nas pesquisas como um dos temas de maior preocupação do eleitor na atualidade. Sua discussão encerrou a série de entrevistas do quadro Plural, na rádio CBN Goiânia, sobre a pauta política dessas eleições. Os convidados foram o promotor de justiça Guilherme Vicente, coordenador do Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial na Segurança Pública e no Sistema Prisional (Gaesp), do Ministério Público de Goiás, e o advogado e criminalista Alan Cabral Júnior, mestre em direito pela UFG, doutorando pelo IDP, e professor da UFG.\nOs dois defenderam a necessidade de redução da letalidade policial e também a melhoria das condições dos presídios como ações importantes para a melhoria da segurança pública. Com Luiz Geraldo e Cileide Alves, o quadro realizou cinco entrevistas com especialistas para discutir as principais pautas da campanha eleitoral de 2026. A primeira entrevista foi sobre saúde, depois educação, seguido de infraestrutura e desenvolvimento econômico, de meio ambiente e terras raras e, agora, segurança pública.