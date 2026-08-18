O maior desafio do futuro governador de Goiás será atingir a meta de matrículas em escolas de tempo integral definidas pelo Plano Nacional de Educação, revelou Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais da ONG Todos Pela Educação. Goiás tem apenas 20% das matrículas nessas escolas, abaixo da média nacional. O Plano prevê para que os estados tenham 50% de vagas do ensino médio em escolas de tempo integral em 2026. Para se ter uma ideia, Piauí, que empatou com Goiás na nota do Ideb no ensino médio, tem 100% de matrículas neste nível do ensino em escolas integrais.\nIvan Gontijo e o advogado especialista em direito público e educação, Leonardo Felipe, foram os convidados do segundo programa especial do quadro Plural, da rádio CBN Goiânia, para discutir os temas mais importantes do debate eleitoral. O primeiro programa, em 11 de agosto, discutiu a saúde. O próximo programa, dia 25 de agosto, vai tratar dos impactos da reforma tributária na economia goiana.