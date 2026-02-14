Desde que começaram as negociações com o PL de Jair Bolsonaro para uma aliança na sucessão estadual, o governo deixou explícito o propósito de retirar do páreo o senador Wilder Morais (PL), pré-candidato a governador e, assim, facilitar a disputa para o vice-governador Daniel Vilela (MDB). Derrubar adversários na pré-campanha não é novidade. Em 2021, o governador Ronaldo Caiado (UB) surpreendeu os políticos ao convidar Daniel, seu adversário em 2018, para ser o seu vice. A jogada com certeza ajudou em sua vitória ainda no primeiro turno, em 2022. Dada como provável por Caiado no final de janeiro, a aliança do PL com o MDB hoje é incerta. Neste sábado (14) o ex-presidente Bolsonaro deve bater o martelo, durante encontro com o senador Wilder. Para além da tentativa de eliminar adversários, o que mais justifica o esforço do governo por essa aliança, oferecendo em troca, inclusive, a segunda vaga de senador para o deputado federal Gustavo Gayer (PL), com quem Caiado já teve vários atritos? As possíveis respostas podem estar em um estudo realizado pelo Grupom Inteligência de Mercado.Em dezembro o Grupom fez uma pesquisa com 2.359 eleitores, de forma presencial e pela web, na chamada Metodologia Híbrida de Amostra. Daniel Vilela aparece na liderança, com intenções de voto variando entre 30% e 35% entre os cenários pesquisados. O instituto fez um cruzamento de dados entre os eleitores do vice-governador para entender a percepção deles sobre o candidato oficial. Os dados são reveladores.Questionados sobre em quem votou em 2022, 61,9% disseram que foi no ex-presidente Bolsonaro e 21,3% no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL). Em nova pergunta, 56,8% desses eleitores disseram que querem votar em um candidato de direita; 8,6% querem um nome da esquerda e 19% são indiferentes. O Grupom dividiu o eleitorado de Daniel Vilela em três grupos e descobriu que 49,7% se declaram engajados; 45,9%, desengajados e o restante desinteressado. Lá em dezembro, eleitores dele não identificam seu perfil político, em qual polo Daniel se encontra. Há uma “desconfiança ideológica”, conforme a definem Mário Rodrigues Filho, sócio fundador do instituto e com 53 anos de experiência em pesquisas, e Mário Rodrigues Neto, diretor Técnico e Comercial. Daniel não pode ser considerado de direita, mas também não é de esquerda. O que ele é?A eleição de 2026 tende a ser polarizada. Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11), revelou a consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. Neste ambiente o eleitor vai observar as posições dos candidatos a governador, ressalta Mário Neto. O eleitor pode até não saber o que é direita ou esquerda, mas se identifica com as ideias e se engaja. O presidente Lula já sabia disso. Em discurso na comemoração dos 46 anos do PT, dia 7, em Salvador, declarou: “Essa eleição vai ser uma guerra”, e, na sequência, “não tem essa mais de Lulinha paz e amor”. Nesse clima, Daniel pode parecer um “agnóstico político”. Lideranças populares em Goiás, como Caiado, a quem pretende suceder, e os ex-governadores Marconi Perillo, que comandou o “tempo novo” por 20 anos, e Iris Rezende, com mais de 60 anos de carreira, construíram-se com retóricas claras e com carisma. Diferentemente desses líderes, Daniel exibe uma espécie de “limpeza” política que pode afastá-lo de seu eleitorado, a maioria de direita, quando seus adversários se posicionarem em um lado da guerra ideológica. Mario Filho acha que há um risco de “desalinhamento entre a expectativa ideológica do eleitor e a identidade percebida no candidato”. Tudo isso explica por que o governo luta pela aliança com o PL e para tirar Wilder Morais da corrida eleitoral. Sendo mais claro, para posicionar Daniel à direita e fidelizar eleitores bolsonaristas. Ainda que, como o vice-governador, Wilder também seja um político sem carisma, ele tem lado na guerra ideológica. Aliás, foi o bolsonarismo que impulsionou sua eleição para o Senado, há quatro anos. Sua candidatura a governador tende a levar a disputa para o segundo turno, o que o governo quer evitar. Em disputas com lados bem demarcados, perdem os herdeiros da “política de resultados”. E Daniel não estará só. Marconi Perillo perdeu a eleição para senador em 2022, quando achou que podia ganhar de cima do muro que separa os dois polos. E pelo visto segue disposto a repetir a estratégia perdedora de 2026.