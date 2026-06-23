O Instituto de Informática da UFG apresentou, nesta segunda-feira (22), ao ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a plataforma GuaIA, ferramenta de inteligência artificial de combate à desinformação e de investigação de ilícitos digitais, como discursos de ódio e antidemocráticos e de ofensa à honra (calúnia, difamação e injúria).\nCriada em Goiás, em uma parceria do TRE-GO, com apoio da Fapeg, a GuaIA pode monitorar, identificar e analisar conteúdos potencialmente falsos relacionados ao processo eleitoral. Ela foi desenvolvida a partir de um convênio do Instituto de Informática com o TRE goiano, em 2024, e agora também será utilizada pelos TREs de Mato Grosso e da Bahia, pela Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia e pelo Ministério Público Eleitoral de Goiás.