A última pesquisa Quaest em Goiás, divulgada em 30 de julho, revelou que a saúde é o serviço público com a mais baixa avaliação positiva no estado. Para 40% dos goianos o serviço é positivo; para 33% é regular e para 27%, negativo. Para efeito de comparação, a segurança pública teve avaliação positiva de 70% dos entrevistados e a educação, de 64%.\nA rádio CBN Goiânia estreou nesta terça-feira (11) uma rodada de entrevistas sobre temas que preocupam a população nestas eleições. De hoje até 8 de setembro, todas as terças-feiras, o quadro Plural discutirá saúde, educação, economia, meio ambiente e segurança. O primeiro programa reuniu a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás (Cosems) e secretária de Saúde de Araçu, a Patrícia Palmeira, e a presidente da Comissão de Direito de Saúde da OAB Goiás, a advogada Caroline Regina dos Santos.