Ex-governador José Eliton (sem partido) (Diomício Gomes/ O Popular)\nExiste um abismo entre as votações do PT nas eleições para governador de Goiás em comparação com as votações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado. Em 2022, por exemplo, o candidato a governador Wolmir Amado teve 6,98% dos votos válidos no primeiro turno e Lula, 39,51%. Aproximar as duas votações faz parte do projeto que levou às conversas do ex-governador José Éliton (sem partido) com lideranças do PT, para tratar da eleição de 2026.\nÉliton, que já apoiou a candidatura de Fernando Haddad em 2018 e de Lula em 2022, acredita que um projeto eleitoral em Goiás com esse foco tem chance de, pelo menos, uma vitória política, mas para que isso aconteça defende que a disputa no estado também seja nacionalizada, com apoio político do presidente Lula, de ministros de seu governo e apoio eleitoral (leia-se estrutura de campanha) do diretório nacional do PT.