A bancada federal goiana votou a favor do projeto de lei do governo federal de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês, aprovado nesta quarta-feira (1º) pela Câmara dos Deputados. Desde o deputado federal Gustavo Gayer (PL), o principal bolsonarista do grupo e pré-candidato a senador em 2026, passando por Magda Mofatto (PRD), também bolsonarista militante, até os votos dos dois petistas, Rubens Otoni e Adriana Acccori, todos votaram igualmente, em rara unanimidade da bancada.\nEstes são os 17 deputados federais que votaram a favor do IR: Adriano do Baldy (PP), Célio Silveira (MDB), Daniel Agrobom (PL), Adriana Accorsi (PT), Ismael Alexandrino (PSD), Zacharias Calil (UB), Flávia Moraes (PDT), Gustavo Gayer, Jeferson Rodrigues (Republicanos), José Nelto (UB), Leda Borges (PSDB), Magda Mofatto, Marussa Boldrin (MDB), Professor Alcides (PL), Rubens Otoni (PT), Samuel Santos (Podemos e suplente do deputado Glaustin da Focus), e Silvye Alves (UB).