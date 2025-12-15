O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira (15) em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, que o governador Ronaldo Caiado (UB) pensa que a postura do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os governadores será de conflito, “igual àquela do Presidente da República – em referência a Jair Bolsonaro – que ele apoiou durante tanto tempo, que fazia conflito”. O ministro negou que esta é a posição do atual governo.\nA entrevista exibida no Canal Gov, veículo da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), foi a uma pergunta do repórter Bruno Gular, da Rádio Bandeirantes de Goiânia. O repórter questionou o ministro Padilha a respeito de declarações recentes de Caiado por ocasião da ação direta de constitucionalidade (ADI) do Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Ministério da Saúde. O governador cobra uma suposta dívida de R$ 1,2 bilhão do Fundo Nacional do SUS ao Fundo Estadual e reclama falta de transparência na definição dos critérios para distribuição desses recursos a Estados e municípios, entre outras cobranças.