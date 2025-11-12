O Ministério da Saúde (MS) informou nesta terça-feira (11) que aumentou em 65,3% os repasses para o governo de Goiás para custeio do Sistema Único de Saúde (SUS). As informações constam de nota encaminhada pelo ministério a um pedido de informações da rádio CBN Goiânia e do jornal O POPULAR sobre as reclamações do governador Ronaldo Caiado (UB) de mais repasses da União para o Fundo Estadual de Saúde relativos aos anos de 2023, 2024 e 2025.\nEm 2 de outubro, o Estado propôs uma Ação Cível Originária (ACO) no Supremo Tribunal Federal (STF) reclamando “prejuízo” nos últimos três anos de R$ 1,266 bilhão e a recomposição do Teto de Média e Alta Complexidade (Teto MAC) em R$ 385,54 milhões por ano. Caiado declarou que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizava critérios discricionários para favorecer estados alinhados politicamente e penalizar adversários.