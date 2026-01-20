A mudança demográfica no Brasil, com envelhecimento da população, é um dos fatores que ajudam a explicar a redução de homicídios não só em Goiás, mas em todo o país, afirma o perito criminal aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal e presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Thyone Almeida de Rosa.\nEm entrevista ao quadro Na Trilha da Política, na CBN Goiânia, nesta terça-feira (20), o perito analisou a queda de indicadores de violência em Goiás, de acordo com levantamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP), apresentado nesta segunda-feira (19) pelo governador Ronaldo Caiado (UB). Segundo o governo, entre 2018 e 2025, houve redução ano a ano nos crimes de roubo de carga (-97%), de veículos (-95%), a transeunte (-92%) e no comércio (-91%).