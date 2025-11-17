O governo estadual encaminhou neste domingo (17) resposta ao jornal O POPULAR à nota do Ministério da Saúde (MS), divulgada no quadro Na Trilha da Polícia, na rádio CBN Goiânia, e por este jornal, na quarta-feira (12). No documento, o MS disse que aumentou em 65,3% os repasses para o governo de Goiás para o custeio do Sistema Único de Saúde, em resposta a reclamações do governador Ronaldo Caiado (UB), cobrando no Supremo Tribunal Federal (STF) um suposto prejuízo para o Fundo Estadual de Saúde relativos aos anos de 2023, 2024 e 2025.\nA Secretaria Estadual de Saúde (SES) reconhece “incrementos apontados” pelo ministério, mas observa que eles “não decorrem de uma política estruturada, mas de ações pontuais, isoladas ou de iniciativas próprias do Estado e da bancada federal”, em referência às emendas parlamentares, consideradas eventuais. Para o órgão estadual, a Portaria GM/MS nº 547/2023 foi o único ato de aumento do teto MAC nos últimos sete anos, mas afirma que ele não resultou “de metodologia revisada e transparente” e que “aportou apenas R$ 114 milhões — pouco mais de 2% do orçamento estadual da saúde em 2023”.