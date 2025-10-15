A filha do ex-prefeito Iris Rezende, a advogada Ana Paula Rezende Machado, participou da sessão plenária da Câmara de Goiânia nesta quarta-feira (15) para solicitar ajuda de emendas parlamentares para conclusão do memorial em homenagem a seu pai que está sendo implantado na Casa de Vidro, no Jardim Goiás. Segundo apurou o quadro “Na Trilha da Política”, na CBN Goiânia, ainda faltam cerca de R$ 4,5 milhões para finalizar todo o projeto.\nAté o momento, a implantação já custou aproximadamente R$ 4 milhões, sendo R$ 2,9 milhões de emendas dos vereadores do orçamento municipal de 2023, e de doações particulares, incluindo da própria filha do ex-prefeito. Ana Paula revelou durante discurso na tribuna do Legislativo que já pediu ajuda de várias instituições, incluindo o MDB, sem sucesso. “Até entendo, afinal a história do meu pai não se limita à história de um partido. É a história do Estado, é a história do povo”, desabafou, depois de lembrar que Iris ajudou a levantar o MDB em Goiás. O presidente do partido em Goiás é o vice-governador Daniel Vilela