A eleição dos seis nomes da OAB aconteceu na manhã desta terça-feira (12) (Divulgação/OAB-GO)\nO advogado Breno Pires Borges liderou a lista sêxtupla da OAB-GO para a vaga do quinto constitucional do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), aberta com a aposentadoria do seu pai, o desembargador aposentado Nicomedes Borges, mas ele enfrentará resistências para integrar a lista tríplice, a ser encaminhada ao governador Ronaldo Caiado.\nA eleição dos seis nomes da OAB aconteceu na manhã desta terça-feira (12). Breno Pires Borges recebeu 62 votos, seguido por Augusto César Rocha Ventura, com 56; Ana Carollina Ribeiro Barbosa Alencar, 55; Luciano Mtanios Hanna, 45; Ludimilla Borges Pires Adorno, 42 e Ricardo Baiocchi Carneiro, 41.\nA vitória de Breno Pires já era prevista, pelo bom trânsito que tem junto à categoria. No entanto, ele enfrentará resistência no TJ-GO pelo fato de seu pai ter se aposentado em abril, três anos antes de sua aposentadoria compulsória, para abrir espaço ao filho.