Valdivino de Oliveira, secretário de finanças (Diomício Gomes / O Popular)\nO secretário de Finanças da prefeitura de Goiânia, Valdivino de Oliveira, reuniu-se na noite desta segunda-feira (10) com o prefeito Sandro Mabel (UB) para explicar o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), encaminhado à Câmara de Goiânia em 31 de outubro, e por que fez previsão de queda na receita para 2026 em comparação com a estimativa para 2025.\nO projeto orçamentário de 2026 previu receita de R$ 10,4 bilhões, inferior à LOA de 2025, de R$ 10,6 bilhões, e provocou a desconfiança dos vereadores, que consideram que a Secretaria de Finanças está subestimando as receitas, com impacto negativo no valor das emendas impositivas dos vereadores, calculada sobre 2% da receita corrente líquida.\nA conversa com Mabel, com a presença da secretária de Governo, Sabrina Garcez, ocorreu depois da reunião do prefeito com o presidente da Câmara, Romário Policarpo, do primeiro-secretário, Henrique Alves, e do líder do prefeito, Wellington Bessa. De acordo com apurações desta coluna, o secretário apresentou os “dados técnicos” que levaram à elaboração do projeto da LOA.