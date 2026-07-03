O ex-governador Ronaldo Caiado minimizou nesta sexta-feira (3) o fato de o PSD lançar chapa pura à presidência da República, com ele na cabeça de chapa e o presidente nacional, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente. Em entrevista ao quadro Plural, no programa CBN Goiânia, Caiado bateu na tecla de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prefere ir para o segundo turno com Flávio Bolsonaro.\nEle, no entanto, evita criticar o candidato do PL. Questionado se não vai enfrentar o bolsonarista para ter competitividade chegar ao segundo turno, o ex-governador declarou: “A eleição é dia 4 de outubro. Muitos fatos virão à tona. As pessoas estão cansadas da polarização e do enfrentamento que trazem prejuízo ao país”. Ele destacou a alta rejeição do adversário bolsonarista.\nPSD acena para defesa de alternativa a Flávio Bolsonaro em lançamento de Kassab como vice de Caiado