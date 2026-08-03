A direção nacional da Federação PT/PV/PCdoB decidiu em reunião na tarde desta segunda-feira (3) referendar a candidatura da ex-deputada estadual Isaura Lemos (PSB) para a segunda vaga de senador na chapa da frente de esquerda em Goiás. Essa era a última definição que faltava para o grupo concluir a formação de sua chapa que agora terá a seguinte formação: Luís César Bueno (PT) para governador; Carlos Mundim (PDT) para vice-governador; Cíntia Dias (PSOL) e Isaura Lemos para senador.\nA vereadora Aava Santiago, presidente regional do PSB, informou ao POPULAR que recebeu a confirmação da presidente regional do PT, Adriana Accorsi. De acordo com a vereadora a decisão em Brasília foi consensual. O PCdoB indicou o nome do ex-deputado federal Aldo Arantes para também disputar o cargo de senador. A outra vaga já estava garantida para o PSOL.