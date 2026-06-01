A prefeitura de Goiânia não tem opção de não realizar a reforma da previdência, mas a obrigação, disse a presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (GoianiaPrev), Carolina Pereira. Segundo ela, a prefeitura já foi notificada duas vezes pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para compatibilizar essa legislação à reforma aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional.\nNota da coluna Giro desta segunda-feira (1º) informou que o presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania), tem dito a aliados que não colocará em votação o projeto que o prefeito Sandro Mabel (UB) enviar ao Legislativo. O prefeito já declarou à imprensa que este ano enviará prioritariamente à Câmara os projetos de reforma do GoianiaPrev e do Instituto Municipal de Assistência à Saúde (Imas). Romário já foi presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (SindGoiânia) e é ligado aos movimentos sindicais da categoria.