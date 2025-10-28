Pedro Sales, presidente da Goinfra, disse que o Estado retomou apenas as sete obras rodoviárias executadas em parceria com o Ifag e com dois contribuintes (as empresas Cereal e Comigo) (Diomício Gomes / O Popular)\nO presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, informou nesta terça-feira (28) ao quadro Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, que o Estado retomou apenas as sete obras rodoviárias executadas em parceria com o Instituto de Fortalecimento Agropecuário de Goiás (Ifag) e com dois contribuintes (as empresas Cereal e Comigo). Segundo ele, a agência vai aguardar a decisão da justiça de Goiás em ação civil pública proposta pelo Ministério Público (MP-GO) e o julgamento do mérito da liminar pelo Supremo Tribunal Federal (STF) suspendendo duas leis estaduais que autorizaram os contratos para avaliar o cenário dos demais projetos.