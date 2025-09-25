O cientista político e diretor do instituto Quaest Pesquisa, Felipe Nunes, disse nesta quinta-feira (25) em entrevista ao quadro “Na Trilha da Política”, na CBN Goiânia, que houve mudança clara na percepção da opinião pública depois do tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente americano Donald Trump. Segundo ele, uma parte do Brasil entendeu que a direita, em especial a direita bolsonarista, estava errando, que jogava contra o Brasil.\nEssa percepção ajudou a melhorar a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, consequentemente, prejudicou os pré-candidatos a presidente da República da direita, como o governador Ronaldo Caiado (UB). “Fora dos seus redutos eleitorais, eles [governadores da direita] acabaram acumulando alguma rejeição”, disse Nunes ao ser questionado sobre uma declaração do governador Caiado (UB) a uma emissora de rádio paulista, na quarta-feira (24), que, se pudesse, pediria a Trump para cancelar a sanção econômica ao Brasil.