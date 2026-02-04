A Secretaria de Economia de Goiás (SEG) divulgou nota técnica detalhando os motivos pelos quais as despesas primárias do Estado cresceram R$ 9,23 bilhões em 2025, na comparação com o ano anterior. Esse crescimento consta no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), publicado nesta sexta-feira (29). O balanço indica que o Estado terminou o último ano do governo de Ronaldo Caiado (UB) com déficit primário de R$4,450 bilhões, inclusive por conta desse aumento de R$9,23 bilhões nas despesas.\nSegundo a pasta, a elevação dos gastos da ordem de 34% contra 19% de aumento das receitas não decorre de “descontrole” nas contas, mas de uma "decisão estratégica de política pública" que utilizou recursos poupados entre 2019 e 2024 para ampliar investimentos e para fortalecer serviços essenciais. A maior parte da expansão dos gastos concentrou-se, segundo a secretaria, em investimentos, que tiveram um crescimento superior a 92%, e em despesas extraordinárias voltadas a liquidar “passivos históricos”.