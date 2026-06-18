O governo estadual divulgou nesta quinta-feira (18) texto em que destaca resultados e o custo-benefício do programa IA Contra o Crime, programa suspenso na quarta-feira pelo juiz Everton Pereira dos Santos, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia. O juiz acatou pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e determinou a suspensão do contrato com a empresa Paladium Corp Desenvolvimento de Tecnologia.\nNo texto divulgado à imprensa, o governo diz que a plataforma de inteligência implantada, por enquanto, em 9 municípios e com 577 câmeras ajudou a esclarecer 1,4 mil ocorrências em Goiás ao integrar múltiplas bases de dados do Estado, como boletins de ocorrência, mandados de prisão, recolhimento automático de placas veiculares e alertas em tempo real. Essa integração, diz o governo, permitiu à polícia atuar com mais precisão e velocidade.