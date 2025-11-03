Relator Lucas Vergilio (MDB) e o líder Wellington Bessa (DC): vereadores alteram LDO de 2026 (Fábio Lima / O Popular)\nSomente às 11h51 da última sexta-feira (31) a Comissão Mista da Câmara de Goiânia encaminhou o substitutivo do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026 à Procuradoria-Geral de Justiça da Casa com pedido de um parecer jurídico. A LDO ficou 10 dias parada na comissão, entre a data desse despacho e seu envio pela Diretoria Legislativa, em 21 de outubro, mesmo dia em que foi protocolado pela prefeitura de Goiânia.\nDepois que a Procuradoria devolver o projeto, o presidente Cabo Senna (PRD) pretende convocar audiências públicas para sua discussão, o que dificulta fazer uma previsão de data de sua apreciação pelo plenário. A tramitação da LDO se tornou um cabo de guerra político entre o prefeito Sandro Mabel (UB) e vereadores que eram da sua base política, mas que se afastaram do Paço desde a criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato de limpeza urbana com o Limpa Gyn.